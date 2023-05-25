محافظ أسيوط: رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحي شرق

ضمن خطة التجميل والتطوير

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقاً للامكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية الموضوعة خصوصًا أن مشروعات الرصف، تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات لافتاً إلى العمل على تحسين الحركة المرورية وتسهيل النقل والانتقال عن طريق رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بإزالة التعديات عليها عن طريق شن حملات دورية أو تمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف، مشيراً إلى رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحى شرق ضمن خطة التجميل والتطوير.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حي شرق أسيوط بناء على خطة الرصف والتطوير وذلك برصف شارعي الخلفاء والتجنيد بمنطقة شركة فريال والعمل جاري وذلك بإشراف ومتابعة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى استكمال باقي الشوارع والميادين طبقاً للخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة كل الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية لتحسين شبكة الطرق مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والاطمئنان على تنفيذها طبقاً للمواصفات والمعايير المحددة على أن يتم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة قبل أعمال الرصف.