انطلاق فعاليات الملتقى الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية بالإسكندرية

في إطار تنفيذ برنامج “أهل مصر” أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة البرامج التطوعية، فعاليات الملتقى الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية والمتضمنة محافظات (مطروح- شمال سيناء - جنوب سيناء - اسوان - البحر الاحمر - الوادى الجديد).

اليوم الأول

في اليوم الأول تم تنفيذ جلسة افتتاحية للتعريف بالبرنامج ومراحلة وتوضيح أبعاده وكذلك الإجابة على تساؤلات المشاركين.

برنامج الزيارة

وتضمن البرنامج زياره بعض المواقع الأثرية التي تمثل الملامح الرئيسيه لمدينة الاسكندريه وتوضح العمق التاريخي وتمت زياره (قلعة قايتباي - المدرج الروماني - مقابر كوم الشقافة - عمود السواري).