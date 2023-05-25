رجل يطارد بقرة هاربة على طريق سريع (شاهد)

أربكت بقرة هاربة حركة المرور على طريق سريع في ولاية ميشيغان الأمريكية.

طارد رجل أمريكي بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند التابعة لولاية "ميشيغان" في أمريكا.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرا أمامية لإحدى السيارات، عرضته فضائية "الغد" مطاردة راعي بقر أمريكي لبقرة هربت على الطريق السريع بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأبان الفيديو راعي البقر وهو يمتطي حصانه على طريقة " كاوبوي "، ويطارد بقرة هربت منه حتى وصلا إلى الطريق السريع المزدحم بالسيارات.

كما أظهر الفيديو راعي البقر وهو يلوح بحبل في يده، ويحاول إلقائه على البقرة للإمساك بها، فيما يلحق بها أحد الأشخاص بدراجة نارية لمساعدته.

بقرة تربك المرور

وأبلغت شرطة ولاية ميشيغان، أن بقرة هاربة تتجه إلى حركة المرور على طول الطريق "I-75" في مقاطعة أوكلاند في أمريكا.

ووفقًا لشرطة ولاية ميشيغان: "تم استدعاء فريق من الرعاة بعد أن علقت البقرة في حفرة عميقة بالقرب من الطريق السريع، وتمت السيطرة عليها في النهاية وأعيدت إلى المرعى".

وتم رصد البقرة في فيديو كاميرا مثبتة بسيارة وهى تمر عبر حركة المرور على الطريق السريع في المدينة.

جنون البقر في أمريكا:

اكتشف مسؤولو الصحة الأمريكيون حالة غير نمطية من "مرض جنون البقر" لدى بقرة في مسلخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، إذ قالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتًا قنوات السلخ ولم يشكل خطرًا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة".

وأوضحت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" في ما يتعلق بورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميًا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".

ويسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة، وفقًا لوكالة "أ ف ب".

وتصيب هذه المتحورة غير النمطية بوتيرة متقطعة الأبقار الأكبر سنًا، بينما ينتشر الشكل التقليدي للمرض عندما يطعم المزارعون قطعانهم لحوم الحيوانات المصابة وعظامها.

ويمثل الشكل التقليدي من مرض جنون البقر خطرًا أكبر على البشر.

وهذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلها من عدا واحدة، كانت غير نمطية، وفق المسؤولين.

وتسببت الحالات السابقة لمرض جنون البقر في الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وأوروبا واليابان بخسائر في قطاع تجارة المواد الغذائية العالمية بمليارات الدولارات.