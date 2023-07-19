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الأرصاد تعلن استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل (فيديو) الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة (شاهد)
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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الجريدة الورقية