بوابة الوفد الإلكترونية

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إنهاء 65 ألف منازعة ضريبية بحصيلة 51.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات
625 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال النصف الأول من 2023
السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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