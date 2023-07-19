بوابة الوفد الإلكترونية

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الأمانة الفنية للحوار الوطنى: العفو عن محبوسين بادرة كريمة من الرئيس السيسي
الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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