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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. فيديو كولر يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود في ليلة التتويج هنري كيسنجر.. الثعلب العجوز يعطل الزر النووي بين أمريكا والصين (فيديو)
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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الجريدة الورقية